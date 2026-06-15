Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de Portugal - Reprodução do Instagram de Vozinha

Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de PortugalReprodução do Instagram de Vozinha

Publicado 15/06/2026 14:42 | Atualizado 15/06/2026 16:20

Estados Unidos - A grande atuação de Vozinha na partida entre Espanha e Cabo Verde, pela Copa do Mundo, ultrapassou os gramados e tomou conta das redes sociais. Durante o confronto, a 'CazéTV' iniciou uma mobilização entre os torcedores para que passassem a seguir o goleiro cabo-verdiano no Instagram, em reconhecimento ao desempenho do atleta diante de uma das seleções mais fortes do torneio.



O arqueiro foi um dos principais destaques do primeiro tempo ao protagonizar uma sequência de defesas importantes. O desempenho chamou a atenção da equipe de transmissão, que passou a incentivar o público a prestigiar o jogador também fora de campo durante o intervalo.



O impacto da campanha foi imediato. Publicações mais antigas de Vozinha, que normalmente registravam menos de 1.500 curtidas, passaram a receber maior engajamento. Em uma postagem publicada há cinco dias, o número de interações disparou e já conta com 540 mil 'likes'. Já a quantidade de seguidores ultrapassou a marca de 1,7 milhão, número muito superior aos cerca de 50 mil que possuía antes da mobilização.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros atenderam ao pedido da 'CazéTV' e lotaram os comentários do goleiro com mensagens de apoio e elogios. Muitos internautas destacaram a identificação com a história do atleta e a dedicação demonstrada diante da seleção espanhola.

Entre as mensagens, alguns fizeram brincadeiras envolvendo clubes brasileiros. "Já que a defesa do Vasco é uma mãe, só vc Vozinha pra dar liga!", escreveu um usuário. "Vem pro Flamengo, Vozinha ", comentou outro.

Houve ainda quem comparasse o arqueiro a nomes consagrados da posição: "Vozinha é bem melhor que o Alisson". O clima de apoio também ficou evidente em mensagens como: "Vai Vozinha!!! Brasil é Cabo Verde na Copa 2026!!!!!".



A iniciativa repete um fenômeno que se tornou comum nas transmissões do canal. Em diferentes competições, a audiência costuma adotar jogadores considerados "azarões" ou personagens carismáticos, impulsionando seus perfis nas redes sociais após atuações marcantes.



O acolhimento do público brasileiro a Vozinha não se explica apenas pela atuação em campo. Batizado oficialmente como Josimar José Évora Dias, o atleta recebeu esse nome em homenagem ao ex-lateral-direito Josimar Higino Pereira, destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986.

Surpreso com a repercussão, o goleiro agradeceu o apoio recebido após a partida. “Isso é louco, isso é louco”, disse em entrevista à 'CazéTV'. “Sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós, e temos sentido isso durante a nossa campanha para a Copa do Mundo, durante a qualificação. Só temos a agradecer por todo apoio e carinho”, completou.

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