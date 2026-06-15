Estreia da Espanha na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / X

Estreia da Espanha na Copa do Mundo rendeu memes na Web Reprodução / X

Publicado 15/06/2026 15:42

Estados Unidos - A Espanha estreou na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15) e ficou apenas no empate sem gols com Cabo Verde , em duelo válido pela primeira rodada do Grupo H, no Estádio de Atlanta. O resultado surpreendeu torcedores e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Logo após o apito final, internautas passaram a compartilhar memes ironizando a dificuldade da seleção espanhola para superar a defesa adversária. Muitos usuários destacaram a atuação inspirada do goleiro Vozinha, principal nome da partida, enquanto outros brincaram com o tropeço de uma das equipes apontadas entre as favoritas ao título mundial.



Confira os memes que repercutiram após o empate:

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Com o resultado, Espanha e Cabo Verde somam um ponto cada na tabela. O outro compromisso da rodada colocará frente a frente Uruguai e Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), em confronto que pode definir o líder do Grupo H ao fim da primeira rodada.