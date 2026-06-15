Estreia da Espanha na Copa do Mundo rendeu memes na Web Reprodução / X
Tropeço da Espanha contra Cabo Verde gera memes nas redes; confira
Internautas também exaltam atuação do goleiro Vozinha, destaque da partida
Irã e Nova Zelândia empatam em jogo animado pela Copa do Mundo
As seleções fizeram uma partida de quatro gols no SoFi Stadium
Depois de investigação, Fifa não vê gesto supremacista de assistente de VAR
Cena aconteceu no domingo (14), durante transmissão do pré-jogo entre Alemanha e Curaçao
Canobbio lamenta tropeço do Uruguai em estreia e vê grupo 'parelho' na Copa
Atacante do Fluminense entra no segundo tempo do empate com a Arábia Saudita
Uruguai perde muitas chances de gols e empata com Arábia Saudita na estreia na Copa
Celeste sai atrás no placar, mas busca igualdade na etapa final
Empate do Brasil na estreia não mexe com Ronaldo: 'Continuo muito otimista'
Ex-jogador também elogiou a seleção marroquina
Saka vê Inglaterra com 'talento, paixão e confiança' para conquistar a Copa
Atacante do Arsenal ainda elogiou o clima na concentração
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