Lance do jogo entre Irã e Nova Zelândia - Patrick T. Fallon / AFP

Lance do jogo entre Irã e Nova ZelândiaPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 16/06/2026 00:05

Estados Unidos - Em jogo animado nesta segunda-feira (15), Irã e Nova Zelândia empataram por 2 a 2 no SoFi Stadium, na Califórnia, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Just abriu o placar no primeiro tempo, mas Rezaeian deixou tudo igual. Já na etapa complementar, o camisa 11 marcou mais uma vez e colocou os neozelandeses em vantagem novamente. A seleção iraniana, porém, não desistiu e chegou ao segundo gol com Mohebi.

O resultado deixa o Grupo G embolado. Afinal, Bélgica e Egito mediram forças mais cedo e ficaram no empate em 1 a 1.

Agora, as duas seleções viram a chave para a segunda rodada do grupo. O Irã vai enfrentar a Bélgica no próximo domingo (21), a partir das 16h (de Brasília), no mesmo estádio. Já a Nova Zelândia encara o Egito no mesmo dia, mas a partir das 22h (de Brasília), em Vancouver.

O jogo

As duas seleções fizeram um primeiro tempo animado no SoFi Stadium. Aos sete minutos do primeiro tempo, a Nova Zelândia fez ótima jogada que terminou com a assistência de Wood para o gol de Just.

Os neozelandeses tentaram aproveitar o bom momento e tiveram duas chances perigosas dentro da área, mas não conseguiram aproveitar. Após essa sequência, o Irã se recuperou e chegou a acertar a trave adversária com Taremi.



A seleção iraniana também teve uma boa chance após um vacilo do goleiro Crocombe. O gol de empate, porém, veio aos 32 minutos. Moghanlou tentou a finalizar dentro da área, mas foi atrapalhado. Apesar disso, a bola sobrou para Rezaeian.

Nos acréscimos, Nemati chegou a marcar o que seria o gol da virada, mas o assistente sinalizou o impedimento no lance.

Já na etapa complementar, a Nova Zelândia conseguiu retomara vantagem com mais uma ótima jogada com a participação da dupla de Wood e Just. Novamente, o centroavante serviu o camisa 11, que balançou a rede aos nove minutos.

O Irã, por sua vez, não jogou a toalha e mais uma vez buscou o empate. Rezaeian foi acionado pelo lado direito e fez o cruzamento na medida para Mohebi desviar de cabeça e marcar aos 19 minutos.

A partida seguiu animada no SoFi Stadium, mas nenhuma das seleções voltou a marcar. Assim, o jogo terminou empatado em 2 a 2.