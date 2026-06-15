Família de Valença cobrou presença de jogadores mais jovens, incluindo Rayan - Érica Martin / Agência O Dia

Família de Valença cobrou presença de jogadores mais jovens, incluindo RayanÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/06/2026 15:51

DIA esteve no Largo da Carioca, Centro do Rio, nesta segunda-feira (15) para ouvir fãs de futebol, que pediram ao técnico Carlo Ancelotti a escalação de jogadores do banco de reservas para resolver os jogos, principalmente os jovens Rayan e Endrick. Rio — Torcedores detonaram a atuação da seleção brasileira no empate em 1 a 1 contra o Marrocos , no último sábado (13), na estreia da Copa do Mundo, e cobraram mudanças na equipe titular para as próximas partidas. Oesteve no Largo da Carioca, Centro do Rio, nesta segunda-feira (15) para ouvir fãs de futebol, que pediram ao técnico Carlo Ancelotti a escalação de jogadores do banco de reservas para resolver os jogos, principalmente os jovens Rayan e Endrick.

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'Estreia péssima'

O técnico em eletrônica Edmilson Silva, de 66 anos, avaliou a exibição como "péssima". "A seleção brasileira tá jogando como se fosse pelada de futebol", disse o morador do Catete. No entanto, ele avaliou que "dá tempo de recuperar" e deu dicas para o técnico Carlo Ancelotti.

"Tem que estudar, ver como é que pode fazer, botar o jogador certo, porque estão todos descontrolados. Tem que trocar, experimentar, testar, nem que seja faltando cinco minutos, 10 minutos. O que eles têm que fazer é isso aí, pra poder tentar melhorar, salvar a Seleção antes deles perderem."



Edmilson também considerou Neymar uma "peça-chave" do time. "É um garoto propaganda, como a gente sabe, mas é uma peça-chave, ele empurra a seleção para frente sim. Ele é o único", disse, apostando em uma vitória por 3 a 0 no próximo confronto, contra o Haiti.

Mudanças no time

Apesar da tristeza pelo resultado, o assessor parlamentar João Luis Silva, de 44 anos, ponderou que a Seleção ainda está em um período de formação. "Ela vem de mudanças de técnicos recorrentes, e a gente não chega com o time entrosado, que os jogadores conhecem uns aos outros amplamente. Então, até para que eles formem um conjunto entrosado para poder desempenhar bem, é preciso tempo, e tempo que não se tem", argumentou.



Mas como superar a falta de entrosamento no meio de uma Copa do Mundo? Para João, a resposta é apostar nos talentos.



"Quando não se tem um conjunto que tem um entrosamento devido, que tem as estratégias que podem ser trabalhadas coletivamente, acho que o que tem que ser feito é apostar na individualidade. Colocar os jogadores que desequilibram mais, como o Luiz Henrique, o Endrick, o próprio Rayan. Essa galera do meio pra frente, para poder desempenhar e mostrar a qualidade deles, inclusive fazendo com que o resultado através disso seja amplo, porque o saldo de gol vai contar pra caramba nessa disputa", explicou.



Após o jogo entre Brasil e Marrocos, internautas cobraram Ancelotti por não ter colocado Endrick e Rayan em campo. O ator Rodrigo Galhano, de 47 anos, destacou a necessidade do treinador mudar a equipe titular. "Aquele velho ditado: o time que não tá jogando bem, se muda. O time que tá jogando bem, mantém. Como o time não está jogando bem, não está existindo um entrosamento, acho que tem que ser mudado. Tem que ser substituído, porque são milhões de brasileiros que estão esperando um jogo decente."

Neymar é a solução?

Torcedores estão divididos em relação a como Neymar pode agregar à Seleção. A enfermeira Ana Paula dos Santos, 51, moradora de Campo Grande, é favorável ao craque ter espaço no time titular e apoia o seu retorno o quanto antes. "Estamos torcendo pra isso [risos] Neymar vem que a gente tá aqui estamos torcendo por você", disse.



Já a aposentada Sônia Príncipe, 63, achou o jogo contra Marrocos uma "porcaria" e também criticou a escolha da convocação do camisa 10. "Esse negócio de mandar Neymar… O Neymar tá fora. O povo quer o Neymar, mas quando você vai botar um jogador bichado na Seleção? Se fosse outro, já teria sido cortado, mas como é o Neymar…", disse.



No entanto, Sônia reconheceu que apesar do momento físico ruim, ele ainda pode ser utilizado de forma estratégica por Ancelotti. "Colocando ele em campo, vão focar mais nele. Acho que pode melhorar um pouquinho, porque o pessoal vai começar a correr para um lado, e deixa o Vini Jr de outro e faz o que ele tem que fazer com a garra dele.

Quem também discorda da convocação de Neymar é a professora de português Maria Isabel Corrêa, 61, que veio de Valença. Ela declarou não ser fã do jogador. "Tem até aquela brincadeira: 'Cuidado, ninguém esbarra na televisão pro menino Neymar não cair'", disse, aos risos, sugerindo uma mudança que pode ser mais efetiva.

"Eu acho que por ter sangue novo ali. A gente pode chegar na final com certeza. Tem que dar chance pros novatos. É só o técnico pegar essa galera que tá no time titular, botar no banco e botar a garotada pra jogar que a gente talvez tenha mais chance. Tanto que teve um amistoso que ele colocou e a gente foi muito bem", avaliou. A irmã de Maria Isabel, a manicure aposentada Maria de Fátima, 66, é vascaína roxa e pediu a escalação de Rayan na equipe titular. Já a jovem Isabel, 15, neta de Maria Isabel, sugeriu a entrada de Endrick no time.

Caminhada rumo ao hexa continua

O Brasil volta a campo para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30, no Lincoln Financial Field, em O Dia Filadélfia, Estados Unidos, pela 2ª rodada do grupo C. A Seleção está na terceira posição do grupo, com um ponto.

* Colaborou Érica Martin