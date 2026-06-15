Livano Comenencia comemora gol marcado por Curaçao sobre a Alemanha - Alexander Hassenstein / AFP

Livano Comenencia comemora gol marcado por Curaçao sobre a AlemanhaAlexander Hassenstein / AFP

Publicado 15/06/2026 15:35 | Atualizado 15/06/2026 15:41

Rio - Curaçao fez história na Copa do Mundo de 2026. O país entrou para o Guinness Word Records, o livro dos recordes, por ter se tornado a menor nação a se classificar para a competição, com apenas 156.115 habitantes. A marca anterior era da Islândia, que foi ao Mundial de 2018, realizado na Rússia, com pouco mais de 350 mil habitantes.

O feito foi reconhecido assim que Curaçao se classificou para a Copa do Mundo, com o empate por 0 a 0 com a Jamaica, em novembro do ano passado. Porém, o certificado foi entregue apenas nos últimos dias, em um evento que reuniu autoridades curaçauenses. O país também foi reconhecido como o menor participante da Copa em termos de área territorial, com aproximadamente 444km².

No último domingo (14), Curaçao estreou na Copa do Mundo com uma derrota de 7 a 1 para a Alemanha . Apesar da goleada, o gol de Livano Comenencia entrou para a história, já que foi o primeiro do país em Copas. A Ministra do Turismo, Assuntos Econômicos, Transportes e Telecomunicações de São Martinho, Grisha Heyliger-Marten celebrou a estreia.

"Um gol ainda é uma vitória. A alegria que eu senti, e que tantos torcedores sentiram quando Curaçao marcou, foi muito maior do que o placar. Aquele gol foi uma vitória por si só. Foi história. Foi orgulho. Foi o mundo ouvindo falar de Curaçao. Desde o momento em que os jogadores entraram em campo e a bandeira de Curaçao foi exibida, fiquei arrepiada", disse.

Curaçao volta a campo no próximo sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Equador, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com a derrota para a Alemanha, a seleção ficou em último lugar no Grupo E. Por fim, enfrenta Costa do Marfim, no dia 25, às 17h, na Filadélfia.