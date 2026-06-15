Rodrygo em amistoso da Seleção no ano passado ao lado de Gabriel Magalhães - Rafael Ribeiro / CBF

Rodrygo em amistoso da Seleção no ano passado ao lado de Gabriel MagalhãesRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/06/2026 14:40

Rio - Ausente da Copa do Mundo por conta de uma lesão, o atacante Rodrygo, de 24 anos, saiu em defesa da seleção brasileira, depois do empate contra o Marrocos. Além de elogiar o rival africano, o jogador do Real Madrid pediu cautela no começo da competição.

"Pelo nível das seleções, foi um resultado bom e agora é dar continuidade no trabalho. Como eu falei, é só estreia, tem muita coisa ainda pela frente. Não está tudo errado porque empatou, como também não estaria tudo certo se tivesse ganhado", disse entrevista à "ESPN".

O Brasil teve uma atuação apática em boa parte do jogo contra o Marrocos. Além de ter saído atrás do marcador, a equipe de Carlo Ancelotti foi dominada pelos africanos em todo o primeiro tempo.

Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.