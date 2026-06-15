Rodrygo em amistoso da Seleção no ano passado ao lado de Gabriel MagalhãesRafael Ribeiro / CBF
Rodrygo defende seleção brasileira depois de tropeço na estreia: 'Não está tudo errado'
Atacante, de 24 anos, elogiou equipe do Marrocos
Depois de investigação, Fifa não vê gesto supremacista de assistente de VAR
Cena aconteceu no domingo (14), durante transmissão do pré-jogo entre Alemanha e Curaçao
Canobbio lamenta tropeço do Uruguai em estreia e vê grupo 'parelho' na Copa
Atacante do Fluminense entra no segundo tempo do empate com a Arábia Saudita
Uruguai perde muitas chances de gols e empata com Arábia Saudita na estreia na Copa
Celeste sai atrás no placar, mas busca igualdade na etapa final
Empate do Brasil na estreia não mexe com Ronaldo: 'Continuo muito otimista'
Ex-jogador também elogiou a seleção marroquina
Saka vê Inglaterra com 'talento, paixão e confiança' para conquistar a Copa
Atacante do Arsenal ainda elogiou o clima na concentração
Neymar faz novos exames e é desfalque em treino da seleção brasileira
Camisa 10 se recupera de lesão na panturrilha direita
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