Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de PortugalReprodução do Instagram de Vozinha
"O melhor lateral-direito da Copa de 1986 é inspiração dentro e fora do Brasil!", afirmou a postagem do clube nas redes sociais, com uma imagem do lateral-direito brasileiro, que vestiu a camisa do Glorioso entre 1981 e 1989.
O Botafogo também publicou vídeos de golaços do ex-jogador na Copa do Mundo 1986, no México, pela seleção brasileira.
Relembre os golaços do nosso Josimar no mundial do México #FogoNaCopa pic.twitter.com/fsIrTVGCZI— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 15, 2026
Referência
Ele passou a adotar o apelido nas partidas quando se transferiu para Angola, onde jogou pelo Progresso. Por lá, já havia outro goleiro Josimar, e ele optou por jogar como Vozinha.
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