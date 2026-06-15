Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de Portugal - Reprodução do Instagram de Vozinha

Goleiro de Cabo Verde, Vozinha é jogador do Chaves, de PortugalReprodução do Instagram de Vozinha

Publicado 15/06/2026 16:54





"O melhor lateral-direito da Copa de 1986 é inspiração dentro e fora do Brasil!", afirmou a postagem do clube nas redes sociais, com uma imagem do lateral-direito brasileiro, que vestiu a camisa do Glorioso entre 1981 e 1989.



O Botafogo também publicou vídeos de golaços do ex-jogador na Copa do Mundo 1986, no México, pela seleção brasileira. O goleiro Vozinha foi o grande destaque no histórico empate de Cabo Verde contra a Espanha, em 0 a 0, nesta segunda-feira (15) , com sete defesas, impedindo a vitória dos europeus. A atuação do jogador rendeu uma homenagem do Botafogo, devido ao nome verdadeiro do atleta, inspirado no ídolo alvinegro Josimar."O melhor lateral-direito da Copa de 1986 é inspiração dentro e fora do Brasil!", afirmou a postagem do clube nas redes sociais, com uma imagem do lateral-direito brasileiro, que vestiu a camisa do Glorioso entre 1981 e 1989.O Botafogo também publicou vídeos de golaços do ex-jogador na Copa do Mundo 1986, no México, pela seleção brasileira.

Relembre os golaços do nosso Josimar no mundial do México #FogoNaCopa pic.twitter.com/fsIrTVGCZI — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 15, 2026

Referência

Foi justamente em 1986 que Vozinha, como é apelidado o goleiro de Cabo Verde, nasceu. Ele recebeu o nome de Josimar porque seu pai adorava o lateral-direito. "O meu pai e a minha avó torciam pelo Brasil. E meu pai gostava muito do Josimar", disse, à 'ESPN'.



Ele passou a adotar o apelido nas partidas quando se transferiu para Angola, onde jogou pelo Progresso. Por lá, já havia outro goleiro Josimar, e ele optou por jogar como Vozinha.