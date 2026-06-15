Momento do suposto gesto ligado à 'supremacia branca' Reprodução / CazéTV
O caso ganhou repercussão após a apresentação dos árbitros de vídeo antes do início da partida. Durante a transmissão, Evans fez um gesto com a mão direita que foi interpretado como uma referência à "supremacia branca".
Embora tenha surgido como uma brincadeira em fóruns da internet nos Estados Unidos em 2017, o gesto acabou sendo apropriado por grupos extremistas. Em 2019, passou a ser formalmente reconhecido como um símbolo ofensivo.
O cidadão no VAR de Alemanha e Curaçao fez um gesto com as mãos que é associado a um símbolo de supremacia branca.— TB (@TottenhamBrasil) June 14, 2026
Que bizarrice. pic.twitter.com/dEePXDPeyd
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