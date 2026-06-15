Pico Lopes é jogador da seleção de Cabo Verde - Divulgação / Instagram @pico_lopes

Pico Lopes é jogador da seleção de Cabo VerdeDivulgação / Instagram @pico_lopes

Publicado 15/06/2026 17:29

Estados Unidos - Peça importante no empate histórico com a Espanha em 0 a 0 nesta segunda-feira (15), em Atlanta, Roberto 'Pico' Lopes contou com o LinkedIn para defender a seleção de Cabo Verde. O defensor é natural da Irlanda, filho de mãe irlandesa e pai cabo-verdiano.

O contato da federação veio em 2018. Naquele ano, ele recebeu uma mensagem pelo LinkedIn de Rui Águas, o então técnico da seleção de Cabo Verde. No entanto, o texto estava em português. Pico Lopes não entendeu o que estava escrito e não respondeu.

"Desde pequeno nos ensinam a desconfiar de mensagens ou ligações estranhas, então achei que fosse um spam", disse o zagueiro, em entrevista ao site da Fifa.

Rui Águas não desistiu, mesmo com a falta de resposta, e voltou a escrever no ano seguinte. De acordo com a entidade, o jogador conseguiu traduzir a mensagem e logo confirmou o interesse em defender o país do pai. "Eu deveria ter usado o Google Tradutor antes", brincou ele.

"Era algo que sempre quis e no qual adoraria estar envolvido. Tive a sorte de a oportunidade ter aparecido de novo, e, desde então, tem sido uma aventura incrível", afirmou o defensor.

O próximo jogo de Cabo Verde será contra o Uruguai. As duas seleções vão medir forças no domingo (21), a partir das 19h (de Brasília), em Miami. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo H.

"Depois da convocação, aproveitei para tentar conhecer melhor minhas origens. Agora não paro mais de falar sobre isso. Foi especial também para o meu pai: ele fica todo orgulhoso quando as pessoas reconhecem de onde ele vem. Ele adora isso", contou Lopes.

"É um grande acontecimento no país, também. Meu avô ainda vive lá e tem uma fazenda, então o sentimento de orgulho na família é muito grande. Conheci vários primos nesses últimos anos e é muito emocionante. Cada vez que volto, eu me sinto mais cabo-verdiano", completou.