Pico Lopes é jogador da seleção de Cabo VerdeDivulgação / Instagram @pico_lopes
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Ele foi peça importante no histórico empate com a Espanha
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