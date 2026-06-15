De Bruyne em ação no empate entre Bélgica e Egito, em Seattle - Fran Santiago / Getty Images via AFP

De Bruyne em ação no empate entre Bélgica e Egito, em SeattleFran Santiago / Getty Images via AFP

Publicado 15/06/2026 17:57

Estados Unidos - Bélgica e Egito empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira (15), no Lumen Field, em Seattle, pela rodada de abertura do Grupo G da Copa do Mundo. Os egípcios saíram na frente ainda no primeiro tempo, com Ashour. Na segunda etapa, Hany mandou contra a própria meta, deixou tudo igual e ajudou os belgas.

O jogo

Os minutos iniciais foram truncados, sem muitas chances para ambas as seleções. Quem chegou primeiro foi a Bélgica, em chute para fora de De Bruyne. Aos 19, o Egito abriu o placar. Ashour recebeu de Salah, arriscou da entrada da área e balançou a rede.

Os belgas tentaram responder e levar perigo, mas não conseguiram. A grande oportunidade foi com Doku, já nos acréscimos. Antes, Courtois precisou trabalhar em finalização de Ziko.



Na volta do intervalo, De Bruyne cobrou falta na trave. Do lado egípcio, Salah, de cabeça, parou no goleiro. No rebote, Ashour, sozinho, errou o alvo. Pouco depois, Marmoush entrou cara a cara e bateu por cima. O empate quase veio em tentativas de Tielemans e De Bruyne, sem sucesso.

Aos 22, Lukaku aproveitou cruzamento por baixo para atrapalhar os zagueiros e, na briga pela bola, Hany mandou contra a própria meta: 1 a 1. Desde então, a Bélgica saiu em busca da virada. Na melhor ocasião, Shobeir voou e evitou o gol, em cabeçada de Mechele.

Situação na tabela e próximas partidas

Com o resultado, Bélgica e Egito somaram um ponto no Grupo G. Irã e Nova Zelândia, que completam a chave, se enfrentam às 22h (de Brasília), em Inglewood. Na segunda rodada, os belgas vão encarar os iranianos, domingo (21), às 16h, em Inglewood. Já os egípcios terão os neozelandeses pela frente, no mesmo dia, às 22h, em Vancouver.