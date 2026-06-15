Ochoa, ídolo da seleção mexicanaCarl de Souza / AFP
"Muitas pessoas conhecem você por tudo o que conquistou no futebol. Elas falam das Copas do Mundo, das suas partidas e de todos os anos que você passou jogando futebol, e isso é muito legal e divertido, mas, para mim, acima de tudo, você é meu pai", escreveu Luciana.
A jovem ressaltou, ainda, a persistência como uma das lições mais importantes ensinadas pelo pai, por sempre ter seguido os compromissos que a carreira de jogador impõe.
Depois de ler a carta, Ochoa, que se tornou o primeiro jogador a participar de seis Copas, falou da sua carreira. "Eu desfrutei cada momento. Sempre deixei tudo em campo. Quando eu parar, vou em paz, com a cabeça erguida e com muito orgulho de tudo que fiz", disse.
O México está no grupo A da Copa do Mundo e é uma das sedes do torneio, após receber o Mundial em 1970 e 1986. A equipe está na liderança, com três pontos, e encara a Coreia do Sul na segunda rodada, na próxima quinta-feira (18).
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