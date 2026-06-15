Ochoa, ídolo da seleção mexicana - Carl de Souza / AFP

Ochoa, ídolo da seleção mexicanaCarl de Souza / AFP

Publicado 15/06/2026 17:55

O goleiro Guillermo Ochoa, do México, desabou em choro ao ler uma carta escrita pela sua filha, Luciana, de 13 anos, em um vídeo divulgado pela Fifa nesta segunda-feira (15). Ela destacou o esforço do jogador para representar a seleção mexicana e o sentimento de orgulho pela trajetória do pai.





"Muitas pessoas conhecem você por tudo o que conquistou no futebol. Elas falam das Copas do Mundo, das suas partidas e de todos os anos que você passou jogando futebol, e isso é muito legal e divertido, mas, para mim, acima de tudo, você é meu pai", escreveu Luciana.



A jovem ressaltou, ainda, a persistência como uma das lições mais importantes ensinadas pelo pai, por sempre ter seguido os compromissos que a carreira de jogador impõe.

Desde quando eu era pequena, vi você representar o México com muito orgulho. Também vi o esforço que existe por trás de tudo isso: as viagens, os treinamentos e os aniversários que você perdeu porque estava trabalhando, tudo isso para representar o México. E, embora muitas vezes não tenha sido fácil, você nunca desistiu."



Depois de ler a carta, Ochoa, que se tornou o primeiro jogador a participar de seis Copas, falou da sua carreira. "Eu desfrutei cada momento. Sempre deixei tudo em campo. Quando eu parar, vou em paz, com a cabeça erguida e com muito orgulho de tudo que fiz", disse.



O México está no grupo A da Copa do Mundo e é uma das sedes do torneio, após receber o Mundial em 1970 e 1986. A equipe está na liderança, com três pontos, e encara a Coreia do Sul na segunda rodada, na próxima quinta-feira (18).