Otamendi em ação pela seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Otamendi em ação pela seleção argentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 15/06/2026 18:44

Preparado para disputar sua última Copa do Mundo, o zagueiro Nicolás Otamendi afirmou, nesta segunda-feira (15), que a Argentina chega num bom momento para lutar pelo tetracampeonato mundial, embora tenha alertado que a equipe precisa manter a humildade.



"Precisamos ter humildade e ética de trabalho para enfrentar esse tipo de competição", disse o experiente zagueiro durante a coletiva de imprensa antes da estreia de terça-feira contra a Argélia, pelo Grupo J.



"Acho que chegamos bem e vamos dar o nosso máximo, porque sabemos que somos os campeões e todos vão querer nos vencer", destacou o defensor na coletiva de imprensa realizada no estádio de Kansas City.



Otamendi, de 38 anos, é um dos 17 jogadores do elenco que conquistaram o tri na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Sob a liderança e o exemplo de Lionel Messi, a 'Albiceleste' buscará se tornar a primeira seleção a conquistar o bicampeonato consecutivo desde o Brasil em 1962.