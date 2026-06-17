Comemoração de Lionel Messi - Juan Mabromata / AFP

Comemoração de Lionel MessiJuan Mabromata / AFP

Publicado 17/06/2026 00:02

Estados Unidos - Em uma noite histórica de Lionel Messi, que igualou Miroslav Klose como maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0 em Kansas City, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada do Grupo J. O craque marcou três vezes para garantir o triunfo da atual campeã mundial.



Messi também alcançou um feito ao entrar em campo. Ele se tornou o primeiro da história a jogar seis Copas do Mundo . Cristiano Ronaldo deve igualar o craque argentino nesta quarta-feira (17). Ochoa também tem seis participações em Mundiais, mas não entrou em campo em todos.

Agora, as duas seleções voltam as atenções para a próxima rodada do Grupo J. A Argentina vai enfrentar a Áustria na segunda-feira (22), a partir das 14h (de Brasília). Já Argélia encara a Jordânia na virada de segunda (22) para terça (23), à meia-noite.

O jogo

A partida começou animada em Kansas City. Antes dos dez primeiros minutos, as duas seleções balançaram as redes - Messi pelo lado da Argentina e, pouco depois, Chaïbi pelo lado lados argelinos -, mas os gols foram anulados por impedimento.

O gol que valeu na etapa inicial veio aos 17 minutos. Messi recebeu com liberdade e avançou. A marcação não apertou, e o craque chutou de fora da área. O goleiro Luca Zidane, filho da lenda da seleção francesa, ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

A seleção argentina tinha o jogo sob controle, mas não ampliou a vantagem na etapa inicial. A Argélia melhorou na reta final de primeira etapa para tentar reagir, mas sem sucesso.

Na etapa complementa, a Argentina seguiu melhor e chegou ao segundo gol aos 15 minutos, novamente com Lionel Messi. Mac Allister chutou de fora da área, e o goleiro deu rebote. O camisa 10 correu para pegar a sobra e marcou. Assim, ele igualou Ronaldo como o segundo maior artilheiro da história das Copas.

O craque argentino, porém, queria mais e conseguiu. Aos 31 minutos, ele recebeu a bola livre de marcação e finalizou no canto direito do goleiro Luca Zidane, que se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa. Dessa forma, Lionel Messi chegou a 16 gols e se igualou a Klose como maior artilheiro da história das Copas.