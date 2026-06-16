Canobbio em ação pelo Uruguai diante da Arábia Saudita, no Hard Rock StadiumAFP

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Estados Unidos - Canobbio fez questão de agradecer ao Fluminense após sua estreia na Copa do Mundo. O atacante uruguaio entrou em campo no segundo tempo no empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita, na última segunda-feira (15), em Miami, pela rodada de abertura do Grupo H.
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“Quando me falaram que estrearia na Copa, do jeito que tudo aconteceu, quase me fizeram chorar. Muito orgulhoso e muito grato por tudo o que está acontecendo. Há quatro meses não imaginava que estaria aqui”, iniciou o jogador, em entrevista depois do duelo.

“Vou continuar trabalhando com muita humildade, representando a minha família e os meus amigos. Quero agradecer ao Fluminense, instituição que me ajudou a estar aqui”, completou.

Depois do Mundial do Catar, em 2022, Canobbio passou um período afastado da seleção celeste, já que teve desentendimentos com o técnico Marcelo Bielsa. Em 2025, foi contratado pelo Fluminense, virou peça importante na equipe e, neste ano, voltou a ser convocado para representar o país.
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Além da Arábia Saudita, o Uruguai terá pela frente Espanha e Cabo Verde na briga para avançar ao mata-mata da Copa do Mundo. Todos estão empatados na chave, com um ponto somado.