Canobbio em ação pelo Uruguai diante da Arábia Saudita, no Hard Rock StadiumAFP
“Quando me falaram que estrearia na Copa, do jeito que tudo aconteceu, quase me fizeram chorar. Muito orgulhoso e muito grato por tudo o que está acontecendo. Há quatro meses não imaginava que estaria aqui”, iniciou o jogador, em entrevista depois do duelo.
“Vou continuar trabalhando com muita humildade, representando a minha família e os meus amigos. Quero agradecer ao Fluminense, instituição que me ajudou a estar aqui”, completou.
Depois do Mundial do Catar, em 2022, Canobbio passou um período afastado da seleção celeste, já que teve desentendimentos com o técnico Marcelo Bielsa. Em 2025, foi contratado pelo Fluminense, virou peça importante na equipe e, neste ano, voltou a ser convocado para representar o país.
Além da Arábia Saudita, o Uruguai terá pela frente Espanha e Cabo Verde na briga para avançar ao mata-mata da Copa do Mundo. Todos estão empatados na chave, com um ponto somado.
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