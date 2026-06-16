Mehdi Torabi em desembarque, antes do jogo contra a Nova Zelândia - Divulgação / Seleção do Irã

Mehdi Torabi em desembarque, antes do jogo contra a Nova ZelândiaDivulgação / Seleção do Irã

Publicado 16/06/2026 07:44 | Atualizado 16/06/2026 12:47

A seleção do Irã enfrentou dificuldades no processo migratório nos Estados Unidos nesta terça-feira (16), após a estreia da equipe na Copa do Mundo, contra a Nova Zelândia . O capitão da equipe, Mehdi Taremi, e o auxiliar técnico Saeid Alhouei foram submetidos a um atraso "injustificado" nos procedimentos de verificação migratória antes do embarque para retornar ao México, apontam as agências iranianas 'Isna' e 'Fars'.

Taremi e Alhouei ficaram retidos enquanto o resto do elenco embarcou e aguarda a conclusão dos trâmites para poder viajar de Los Angeles, local da partida, para Tijuana, no México, onde o time está hospedado.



Além disso, o atacante Mehdi Torabi recebeu um visto autorizando apenas uma única entrada para o território americano, ao contrário do resto do grupo, que tem documentação com validade de múltiplas entradas no país. Agora, a Federação Iraniana de Futebol corre contra o tempo para garantir a presença do atleta nas outras competições do Mundial.

Os Estados Unidos já haviam avisado que a seleção iraniana não poderia permanecer no país durante o Mundial. Após o jogo desta segunda-feira, o técnico do time, Amir Ghalenoei, fez um apelo à Fifa e considerou sua equipe a "mais oprimida" da Copa.

"Devíamos ficar aqui esta noite para nos recuperarmos e voltar amanhã na hora do almoço, mas eles não nos permitiram. Para ser sincero, não faço ideia do porquê. Acho que talvez nossa equipe seja a mais oprimida de toda a Copa do Mundo", disse.