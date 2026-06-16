Novo técnico da Tunísia, Hervé RenardDivulgação / Tunísia
Renard tem experiência como treinador de seleções. Ele era o comandante da Arábia Saudita no Mundial 2022, a única equipe a vencer a Argentina, que viria a se tornar campeã, no torneio. Também tem passagens pela Costa do Marfim, Marrocos, Zâmbia e Angola.
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Após a dura derrota na estreia, a Tunísia volta a campo para enfrentar o Japão no próximo domingo (21), à 1h, pela 2ª rodada do grupo F.
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