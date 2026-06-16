Novo técnico da Tunísia, Hervé RenardDivulgação / Tunísia

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A Tunísia anunciou o francês Hervé Renard como o novo técnico da equipe, horas após demitir Sabri Lamouchi nesta segunda-feira (15), depois da goleada sofrida para a Suécia por 5 a 1 na estreia da Copa do Mundo.

Renard tem experiência como treinador de seleções. Ele era o comandante da Arábia Saudita no Mundial 2022, a única equipe a vencer a Argentina, que viria a se tornar campeã, no torneio. Também tem passagens pela Costa do Marfim, Marrocos, Zâmbia e Angola.

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O contrato é válido até o fim da Copa. Renard e a federação tunisiana se reunirão após a disputa do campeonato para negociar um vínculo maior, apontou a entidade em comunicado publicado nesta terça-feira (16).

Após a dura derrota na estreia, a Tunísia volta a campo para enfrentar o Japão no próximo domingo (21), à 1h, pela 2ª rodada do grupo F.