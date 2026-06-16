França estreou com vitória na Copa - Vanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

França estreou com vitória na CopaVanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 16/06/2026 18:21 | Atualizado 16/06/2026 18:23

Estados Unidos - Grande destaque da vitória da França na estreia da Copa do Mundo, Kylian Mbappé, de 27 anos, rejeitou qualquer gostinho de vingança pelo resultado positivo contra Senegal. Os vice-campeões mundiais derrotaram os africanos por 3 a 1, em Nova Jersey, e espantaram a zebra que superou a equipe europeia em 2002, na estreia do Mundial daquele ano.

"Não tem nada de vingança contra Senegal, e também não foi uma resposta. O meu desejo é poder fazer o melhor e ajudar a minha seleção. Fico feliz de ter conseguido ajudar meus companheiros e agora é descansar porque cada jogo é fundamental e no próximo buscar a vitória para se classificar", disse o atacante.

Com os dois gols marcados, Mbappé se aproximou de ser o maior goleador da história dos mundiais. O jogador do Real Madrid deixou Pelé, Lionel Messi e Just Fontaine para trás e com 14 gols agora só está atrás dos ex-atacantes Ronaldo Fenômeno e de Miroslav Klose. O francês tem apenas 27 anos e ainda muito pela frente. Bradley Barcola, para os franceses, e Ibrahim Mbaye, para os senegaleses, fizeram os outros gols da partida.

No Grupo I da Copa do Mundo, a França volta a jogar contra o Iraque, na próxima segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), novamente em Nova Jersey. Senegal também entra em campo no mesmo dia contra a Noruega, às 21h (de Brasília), também em Nova Jersey.