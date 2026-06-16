França estreou com vitória na CopaVanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia
Mbappé descarta 'vingança' contra Senegal e celebra vitória na estreia: 'Ajudei meu time'
Atacante, de 27 anos, anotou dois gols na vitória da França
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