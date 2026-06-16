Joshua Kimmich (à esquerda) comentou sobre o episódio - Alexander Hassenstein / AFP

Joshua Kimmich (à esquerda) comentou sobre o episódioAlexander Hassenstein / AFP

Publicado 16/06/2026 17:05

Estados Unidos - Entre os adversários possíveis para esta Copa do Mundo, o último que a Alemanha imaginava enfrentar era a 'seleção' das cobras venenosas. O meio-campista Joshua Kimmich afirmou ter avistado um destes animais durante treinamento no CT alemão em Winston-Salem, na Carolina do Norte.

"Nós vimos uma cobra ontem, nos disseram que era venenosa. Se você for mordido, tem que ir ao hospital. Não acho que você vai morrer, mas certamente é perigoso", disse o craque sobre o incidente, ao portal alemão 'Bild'.

"Tenho a sensação de que, se você pisar em uma cobra dessas, pode acabar mal. É por isso que estamos tentando manter distância dos animais aqui. Respeito as pessoas daqui. Na Alemanha, tenho a impressão de que não há tantos animais perigosos", completou Kimmich.

Segundo o portal, este réptil se tratava de uma Copperhead, cobra venenosa comum no estado da Carolina do Norte, estado da região sudeste dos Estados Unidos onde a seleção alemã está hospedada.

A Alemanha volta a campo neste sábado (20), às 17h (de Brasília), contra a Costa do Marfim. A partida acontecerá no Estádio de Toronto, no Canadá, e será válida pela segunda rodada do grupo E, que também conta com Equador e Curaçao.