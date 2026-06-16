Neymar esteve em campo no treino desta terça-feira (16) - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar esteve em campo no treino desta terça-feira (16)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/06/2026 13:40

Estados Unidos - O atacante Neymar, 34 anos, participou nesta terça-feira (16) do seu primeiro treino na seleção brasileira no gramado na preparação para a Copa do Mundo. O camisa 10 foi para campo e realizou atividade com bola, dando um passo em sua recuperação da lesão na panturrilha direita.

A atividade ainda não foi a mesma dos demais companheiros. Apesar disso, o camisa 10 realizou treinamentos com a bola dentro de campo. Ele já havia treinado com ela em atividades fora das quatro linhas.

Com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, Neymar realizou novos exames na última segunda-feira (15). A CBF não faz previsões sobre quando o camisa 10 estará apto a atuar pela seleção brasileira na Copa do Mundo.

Pela competição, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.

Veja vídeo de Neymar no treino desta terça (16)

Correndo de tênis, chuteira, com bola, na grama...@neymarjr vem aí!

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Running on his shoes, on his boots, with the ball, on the pitch...

Neymar Jr. is coming!



@CBF_Futebol pic.twitter.com/365de1iguj — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) June 16, 2026