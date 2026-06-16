Brasil saiu atrás de Marrocos com gol de Saibari, mas conseguiu o empateAFP

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A Copa do Mundo de 2026 ainda não viu vitória de seleções sul-americanas em quatro partidas. A Argentina, que estreia nesta terça-feira (16), contra a Argélia às 22h (de Brasília), passou a ser a esperança da América do Sul, que ainda aguarda pela estreia da Colômbia, na quarta.
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O início muito ruim, entretanto, não é o pior. Na Copa de 1974, na Alemanha, os quatro representantes da Conmebol (Argentina, Brasil, Chile e Uruguai) precisaram de 10 jogos para celebrar o primeiro triunfo, da seleção brasileira sobre o Zaire (hoje República Democrática do Congo), por 3 a 0.
Em 2026, são dois empates (Brasil 1x1 Marrocos e Arábia Saudita 1x1 Uruguai) e duas derrotas (Estados Unidos 4x1 Paraguai e Costa do Marfim 1x0 Equador).

Europeus também sofrem na Copa do Mundo de 2026

O péssimo desempenho na primeira rodada do torneio não é exclusividade dos sul-americanos. As seleções europeias também tiveram desempenho decepcionante até aqui, em especial a Espanha, que ficou no 0 a 0 com o estreante Cabo Verde.
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Os empates, aliás, foram uma tendência nos 10 jogos dos representantes da Uefa. São cinco (Espanha, Bélgica, Holanda, Suíça e Bósnia). Por outro lado, foram duas derrotas (República Tcheca e Turquia) e apenas três vitórias, sendo duas por goleada (Alemanha e Turquia) e outra pelo placar mínimo (Escócia).
Coreia do Sul 2x1 República Tcheca

Canadá 1x1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1x1 Suíça

Haiti 0x1 Escócia

Austrália 2x0 Turquia

Alemanha 7x1 Curaçao

Holanda 2x2 Japão

Suécia 5x1 Tunísia

Espanha 0x0 Cabo Verde

Bélgica 1x1 Egito