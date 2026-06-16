Brasil saiu atrás de Marrocos com gol de Saibari, mas conseguiu o empate - AFP

Brasil saiu atrás de Marrocos com gol de Saibari, mas conseguiu o empateAFP

Publicado 16/06/2026 13:09

não viu vitória de seleções sul-americanas em quatro partidas. A Argentina, que estreia nesta terça-feira (16), contra a Argélia às 22h (de Brasília), passou a ser a esperança da América do Sul, que ainda aguarda pela estreia da Colômbia, na quarta.

Copa do Mundo de 2026 ainda. A Argentina, que estreia nesta terça-feira (16), contra a Argélia às 22h (de Brasília), passou a ser a esperança da América do Sul, que ainda aguarda pela estreia da Colômbia, na quarta.

O início muito ruim, entretanto, não é o pior. Na Copa de 1974, na Alemanha, os quatro representantes da Conmebol (Argentina, Brasil, Chile e Uruguai) precisaram de 10 jogos para celebrar o primeiro triunfo, da seleção brasileira sobre o Zaire (hoje República Democrática do Congo), por 3 a 0.



Em 2026, são dois empates (Brasil 1x1 Marrocos e Arábia Saudita 1x1 Uruguai) e duas derrotas (Estados Unidos 4x1 Paraguai e Costa do Marfim 1x0 Equador).



Europeus também sofrem na Copa do Mundo de 2026



O péssimo desempenho na primeira rodada do torneio não é exclusividade dos sul-americanos. As seleções europeias também tiveram desempenho decepcionante até aqui, em especial a Espanha, que ficou no 0 a 0 com o estreante Cabo Verde.



Os empates, aliás, foram uma tendência nos 10 jogos dos representantes da Uefa. São cinco (Espanha, Bélgica, Holanda, Suíça e Bósnia). Por outro lado, foram duas derrotas (República Tcheca e Turquia) e apenas três vitórias, sendo duas por goleada (Alemanha e Turquia) e outra pelo placar mínimo (Escócia).



Coreia do Sul 2x1 República Tcheca



Canadá 1x1 Bósnia e Herzegovina



Catar 1x1 Suíça



Haiti 0x1 Escócia



Austrália 2x0 Turquia



Alemanha 7x1 Curaçao



Holanda 2x2 Japão



Suécia 5x1 Tunísia



Espanha 0x0 Cabo Verde



Bélgica 1x1 Egito