Harry Maguire em ação pela seleção inglesa - Glyn Kirk / AFP

Harry Maguire em ação pela seleção inglesaGlyn Kirk / AFP

Publicado 16/06/2026 13:29

Inglaterra - Zagueiro do Manchester United, Harry Maguire revelou como soube que não seria convocado para representar a Inglaterra na Copa do Mundo. O defensor contou que conversou com Thomas Tuchel por uma chamada de vídeo, marcada pelo próprio comandante.



“Ele fez uma videochamada pelo FaceTime com todo mundo. Foi uma conversa bastante constrangedora. Recebi uma mensagem dizendo: ‘Posso falar com você por volta das 16h?’. É uma forma bem incomum de fazer isso e deve ser difícil para ele, porque não consegue ver a reação de cada pessoa”, declarou o jogador, em entrevista ao podcast ‘The Rest is Football World Cup’.

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“Eu disse imediatamente que estava muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para estar na convocação e que poderia ajudar. Ele disse que não tinha uma justificativa específica, mas que havia optado pelos quatro jogadores que o ajudaram durante o outono”, completou.



Sem Harry Maguire, a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Arlington. No Grupo L, os comandados de Thomas Tuchel também vão enfrentar Gana e Panamá na briga por uma vaga no mata-mata. “Eu disse imediatamente que estava muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para estar na convocação e que poderia ajudar. Ele disse que não tinha uma justificativa específica, mas que havia optado pelos quatro jogadores que o ajudaram durante o outono”, completou.Sem Harry Maguire, a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Arlington. No Grupo L, os comandados de Thomas Tuchel também vão enfrentar Gana e Panamá na briga por uma vaga no mata-mata.