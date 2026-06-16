Harry Maguire em ação pela seleção inglesaGlyn Kirk / AFP
“Ele fez uma videochamada pelo FaceTime com todo mundo. Foi uma conversa bastante constrangedora. Recebi uma mensagem dizendo: ‘Posso falar com você por volta das 16h?’. É uma forma bem incomum de fazer isso e deve ser difícil para ele, porque não consegue ver a reação de cada pessoa”, declarou o jogador, em entrevista ao podcast ‘The Rest is Football World Cup’.
“Eu disse imediatamente que estava muito decepcionado. Achei que tinha feito o suficiente para estar na convocação e que poderia ajudar. Ele disse que não tinha uma justificativa específica, mas que havia optado pelos quatro jogadores que o ajudaram durante o outono”, completou.
Sem Harry Maguire, a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Arlington. No Grupo L, os comandados de Thomas Tuchel também vão enfrentar Gana e Panamá na briga por uma vaga no mata-mata.
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