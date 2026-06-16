Briga entre argentinos e argelinos, em Nova York, nos Estados Unidos - Reprodução / X

Briga entre argentinos e argelinos, em Nova York, nos Estados UnidosReprodução / X

Publicado 16/06/2026 15:09

Estados Unidos - O clima de festa que tomou conta da Times Square — um dos principais pontos turísticos de Nova York — nos últimos dias se transformou em tensão nesta terça-feira (16). Torcedores de Argentina e Argélia promoveram uma briga generalizada no local, poucas horas antes de se enfrentarem na estreia da Copa do Mundo.

Durante a madrugada, ambas as torcidas se concentraram neste mesmo ponto de Nova York, antes de irem a Kansas — a aproximadamente 19 horas de carro — para acompanhar a partida de logo mais.

no local, o cenário não foi amistoso. O encontro das festas de argentinos e argelinos resultou em uma troca de socos e pontapés, que gerou um 'clarão' na rua, mas foi rapidamente apaziguada pelos policiais. Ao contrário dos apoiadores de outras seleções, que se juntaram para confraternizar no local, o cenário não foi amistoso. O encontro das festas de argentinos e argelinos resultou em uma troca de socos e pontapés, que gerou um 'clarão' na rua, mas foi rapidamente apaziguada pelos policiais.

Após a briga, Argentina e Argélia se enfrentam nesta terça (16), às 22h (de Brasília), no Estádio de Kansas City, em cidade homônima. Esta será a partida de estreia do grupo J da Copa do Mundo, que também conta com Áustria e Jordânia.

Veja vídeo da briga entre argentinos e argelinos