Messi tem 13 gols em Mundiais - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Messi tem 13 gols em MundiaisAnne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 16/06/2026 09:00

Estados Unidos - O astro Lionel Messi disputa nos Estados Unidos, México e Canadá aquela que deve ser sua última Copa do Mundo. Atual campeão com a Argentina, o camisa 10 estreia nesta terça-feira (16) diante da Argélia, às 22h (de Brasília), no Estádio de Kansas City, e chega na edição de 2026 com a possibilidade de ampliar ainda mais seu legado no torneio.

Na final conquistada contra a França, em 2022, ele se tornou o jogador com mais partidas e minutos disputados na história dos Mundiais. O argentino também igualou um feito raro ao marcar em todas as fases da competição em uma mesma edição, algo que não acontecia desde Jairzinho, em 1970, na campanha do tricampeonato do Brasil.

Outro marco importante está prestes a ser alcançado. Com a convocação, Messi passará a integrar o seleto grupo de jogadores com seis participações em Mundiais. O recorde já foi oficializado pelo mexicano Guillermo Ochoa e também será compartilhado por Cristiano Ronaldo, que deve se juntar ao grupo nesta quarta-feira (17), na estreia de Portugal.

Maior artilheiro de todas as Copas

Na Copa do Mundo de 2014, na vitória da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, Miroslav Klose se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais ao marcar seu 16º gol em quatro edições disputadas. O argentino, no entanto, não está muito atrás e pode superar o alemão. Messi soma 13 gols: um em 2006, quatro em 2014, um em 2018 e sete em 2022.



Outro jogador também está na briga para quebrar o recorde de Klose: Kylian Mbappé, que marcou 12 gols em apenas duas edições. O atacante balançou as redes quatro vezes em 2018 e oito em 2022, quando terminou como artilheiro da competição.

Diferentemente de 'La Pulga', a tendência é que este não seja o último Mundial do francês. Ele é 11 anos mais novo que Lionel e deverá ter outras oportunidades de superar o recorde, caso não consiga nesta edição.

Mais vitórias em Copas do Mundo

Além da disputa pela artilharia histórica dos Mundiais, Messi também está próximo de alcançar outra marca pertencente a Miroslav Klose. O argentino inicia a Copa de 2026 com 16 vitórias, apenas uma a menos que o ex-atacante alemão, que encerrou a carreira com 17 triunfos em quatro edições disputadas.



A diferença poderia ser ainda menor caso a Argentina tivesse avançado em algumas campanhas anteriores. Em 2010, a equipe foi eliminada nas quartas de final pela Alemanha, enquanto em 2018 a despedida ocorreu nas oitavas diante da França. Ainda assim, o camisa 10 chega com boas chances de igualar ou até superar o recorde ao longo do torneio.

Mais finais disputadas

Outro feito histórico também está no radar de Messi. Se voltar à decisão, disputará sua terceira final de Copa do Mundo e igualará uma marca rara na competição. Presente nas campanhas que terminaram com o vice-campeonato em 2014 e o título em 2022, o argentino poderá igualar Cafu entre os atletas com mais participações em finais de Mundiais.

Cafu disputou três finais consecutivas pela seleção brasileira. Em 1994, quando fez parte da campanha do tetracampeonato; em 1998, no vice-campeonato diante da França; e no pentacampeonato, em 2002, quando foi o campeão na decisão sobre a Alemanha e repetiu o gesto eternizado pelo ex-jogador Bellini.

*Reportagem de Bernardo Fonseca, João Vitor Cravo e Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza.