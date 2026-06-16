Mbappé fez 12 gols em duas edições de Copa do Mundo - Sameer Al-Doumy / AFP

Mbappé fez 12 gols em duas edições de Copa do MundoSameer Al-Doumy / AFP

Publicado 16/06/2026 08:30

A Copa do Mundo de 2026 terá nesta terça-feira (16) o início do Grupo I, um dos mais difíceis para os cabeças de chave. Neste caso a França, principal favorita ao título do torneio ao lado da Espanha, e que não deve ter vida fácil contra Senegal e Noruega.

Além dos três, o Iraque é a outra seleção e que deve sofrer bastante nas três partidas diante de adversários bem mais fortes.



França coloca à prova favoritismo



Em meio a questionamentos sobre o momento atual de Mbappé, a seleção francesa chega à Copa recheada de nomes que podem fazer a diferença. Entre eles estão Olise, do Bayern de Munique, e Dembelé, do PSG.



Apesar da derrota recente por 2 a 1 para Costa de Marfim, em amistoso preparatório, a França vem de um ano muito forte, com vitórias sobre Brasil e Colômbia, em março, além de invencibilidade nas Eliminatórias, com cinco vitórias em seis jogos.



Senegal chega à Copa do Mundo em alta



Com nomes mais experientes como Sadio Mané e Koulibaly com jovens promiessores como Diarra e Mbaye, a seleção senegalesa chega como candidata a ir longe no torneio.



O time passou as Eliminatórias invicto e ano passado ganhou a Copa Africana de Nações no campo, perdendo depois por decisão controversa da confederação africana. O time foi punido por quase deixar o campo em protesto contra a arbitragem na final com Marrocos.



Mas nos amistosos recentes deixou a desejar, com derrota por 3 a 2 para os Estados Unidos e empate sem gols com a Arábia Saudita.

Pontuar é lucro para o Iraque



Mais fraco do Grupo I, a seleção iraquiana retorna à Copa após 40 anos sem grandes expectativas. Afinal não conseguiu nenhuma das seis vagas diretas nas Eliminatórias da Ásia e teve que ir para a repescagem, superando os inexpressivos Emirados Árabes e Bolívia.



Com jogadores que atuam majoritariamente no futebol local (alguns poucos em em países do Oriente Médio com futebol de clubes mais forte), o Iraque perdeu para Venezuela por 2 a 0 e venceu Andorra por 1 a 0, mas arrancou um empate em 1 a 1 com a Espanha nos amistosos antes da Copa.



A volta da Noruega de Haaland



A seleção norueguesa disputa uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e tem em Haaland a grande esperança para avançar para o mata-mata. Além do astro do Manchester City, conta com Nusa (RB Leipzig), Odegaard (Arsenal), Sorloth (Atlético de Madrid) numa geração tida como das melhores do país.



Fora da Eurocopa de 2024, a Noruega deu a volta por cima nas Eliminatórias, conseguiu oito vitórias em oito jogos, eliminando a Itália. Foram incríveis 37 gols marcados, numa média de 4,6 em um grupo que também tinha Israel, Estônia e Moldávia.



Neste ano, entretanto, o time se enrolou contra equipes mais fortes, perdendo para Holanda (2 a 1) e empatando com Marrocos (1 a 1) e Suíça (0 a 0). Só vencue a Suécia (3 a 1).