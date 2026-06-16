Publicidade
Cabo Verde, Vozinha, empates e mais: veja o resumo do quinto dia de Copa
A segunda-feira (15) ainda contou com o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel no jogo entre Bélgica e Egito
Estados Unidos - O quinto dia de Copa do Mundo começou com uma grande surpresa: Cabo Verde mostrou sua força empatou em 0 a 0 com a Espanha em Atlanta. Um dos grandes destaques do jogo foi o goleiro Vozinha, que fez sucesso entre os brasileiros. A segunda-feira (15) ainda contou com mais três jogos - todos terminaram empatados. Veja o resumo acima:
Copa do Mundo
Cabo Verde, Vozinha, empates e mais: veja o resumo do quinto dia de Copa
A segunda-feira (15) ainda contou com o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel no jogo entre Bélgica e Egito
Copa do Mundo
Irã e Nova Zelândia empatam em jogo animado pela Copa do Mundo
As seleções fizeram uma partida de quatro gols no SoFi Stadium
Copa do Mundo
Depois de investigação, Fifa não vê gesto supremacista de assistente de VAR
Cena aconteceu no domingo (14), durante transmissão do pré-jogo entre Alemanha e Curaçao
Copa do Mundo
Canobbio lamenta tropeço do Uruguai em estreia e vê grupo 'parelho' na Copa
Atacante do Fluminense entra no segundo tempo do empate com a Arábia Saudita
Copa do Mundo
Uruguai perde muitas chances de gols e empata com Arábia Saudita na estreia na Copa
Celeste sai atrás no placar, mas busca igualdade na etapa final
Copa do Mundo
Empate do Brasil na estreia não mexe com Ronaldo: 'Continuo muito otimista'
Ex-jogador também elogiou a seleção marroquina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.