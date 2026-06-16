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Cabo Verde, Vozinha, empates e mais: veja o resumo do quinto dia de Copa
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Cabo Verde, Vozinha, empates e mais: veja o resumo do quinto dia de Copa

A segunda-feira (15) ainda contou com o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel no jogo entre Bélgica e Egito

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Ramon Abatti Abel foi o árbitro do jogo entre Bélgica e Egito
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Estados Unidos - O quinto dia de Copa do Mundo começou com uma grande surpresa: Cabo Verde mostrou sua força empatou em 0 a 0 com a Espanha em Atlanta. Um dos grandes destaques do jogo foi o goleiro Vozinha, que fez sucesso entre os brasileiros. A segunda-feira (15) ainda contou com mais três jogos - todos terminaram empatados. Veja o resumo acima:
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