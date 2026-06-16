Lionel Messi quer conquistar mais um título mundial pela seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Lionel Messi quer conquistar mais um título mundial pela seleção argentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 16/06/2026 08:00

O Grupo J da Copa do Mundo tem a Argentina como ampla favorita. Atual campeã, a seleção vai atrás de um novo título. Argélia e Áustria são as que devem brigar pela segunda posição. Quem corre por fora é a Jordânia, que participará pela primeira vez do torneio internacional.

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Hermanos em busca do bi



A Argentina lutará até o fim para manter o posto de campeã do mundo. Sob as orientações do técnico Lionel Scaloni e do talento do craque Lionel Messi, o objetivo é repetir o sucesso alcançado no Catar, em 2022.



Nos amistosos mais recentes, foram quatro vitórias: Mauritânia (2 a 1), Zâmbia (5 a 0), Honduras (2 a 0) e Islândia (3 a 0).

Como chega a Argélia

Os argelinos vivem bom momento e esperam mantê-lo ao longo do torneio. O grupo do suíço Vladimir Petkovic tem como destaques Mahrez, Aït Nouri, Bensebaini e Aouar. Quem também chama atenção é o goleiro Luca Zidane, filho da lenda francesa Zinédine Zidane.



As últimas partidas antes do Mundial foram bem proveitosas. A seleção superou Guatemala (7 a 0), Holanda (1 a 0) e Bolívia (4 a 0). Além disso, empatou com o Uruguai (0 a 0).

O que esperar da Áustria?



Liderados pelo alemão Ralf Rangnick, os austríacos têm o experiente David Alaba como capitão. Além do zagueiro, Sabitzer, Laimer e Arnautovic aparecem como nomes interessantes do país.



O aproveitamento nos jogos antes da competição foi perfeito, com três vitórias - Gana (5 a 1), Coreia do Sul (1 a 0) e Tunísia (1 a 0).

Participação inédita

Estreante em Copas do Mundo, a Jordânia quer buscar a classificação ao mata-mata para fazer história. A referência técnica do elenco comandado pelo marroquino Jamal Sellami é Mousa Tamari, o camisa 10.



Para avançar, a seleção terá de superar o retrospecto ruim, já que não venceu nenhum dos amistosos preparatórios - empatou com Costa Rica (2 a 2) e Nigéria (2 a 2) e perdeu para Suíça (4 a 1) e Colômbia (2 a 0).

Agenda de jogos do Grupo J



. 1ª rodada

16/06 - 22h - Argentina x Argélia

17/06 - 1h - Áustria x Jordânia



. 2ª rodada

22/06 - 14h - Argentina x Áustria

23/06 - 00h - Jordânia x Argélia



. 3ª rodada

27/06 - 23h - Argélia x Áustria

27/06 - 23h - Jordânia x Argentina