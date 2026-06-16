Raphinha jogando pela seleção brasileira - Kirk Irwin / AFP

Raphinha jogando pela seleção brasileiraKirk Irwin / AFP

Publicado 16/06/2026 13:46

O Al-Hilal voltou a sinalizar interesse no atacante Raphinha, do Barcelona, mas o atacante indicouque não irá tratar do seu futuro antes do fim da Copa do Mundo, conforme o 'ge'. O clube saudita busca um reforço para o elenco, devido à iminente saída do uruguaio Darwin Nuñez.



O time é comandado pelo italiano Simone Inzaghi e terminou a última temporada invicto, mas conquistou apenas a Copa do Rei. Agora, a equipe monitora nomes de peso para alcançar resultados melhores em 2026/27.

Já o Barcelona, por sua vez, avalia a possibilidade de vender o atleta para investir o dinheiro na contratação de um centroavante . O contrato do jogador brasileiro com os catalães dura até junho de 2028.

Raphinha chegou a receber uma proposta bilionária do Al-Hilal em 2024, mas preferiu ficar no Barcelona por causa da chegada do técnico Hansi Flick no time e a ambição de se consolidar na Seleção para disputar a Copa do Mundo.



O atacante brasileiro está no clube espanhol desde 2022. Ele acumula 75 gols e 59 assistências em 177 partidas na equipe, tornando-se um dos pilares do Barça.