O Al-Hilal voltou a sinalizar interesse no atacante Raphinha, do Barcelona, mas o atacante indicouque não irá tratar do seu futuro antes do fim da Copa do Mundo, conforme o 'ge'. O clube saudita busca um reforço para o elenco, devido à iminente saída do uruguaio Darwin Nuñez.
O time é comandado pelo italiano Simone Inzaghi e terminou a última temporada invicto, mas conquistou apenas a Copa do Rei. Agora, a equipe monitora nomes de peso para alcançar resultados melhores em 2026/27.
Raphinha chegou a receber uma proposta bilionária do Al-Hilal em 2024, mas preferiu ficar no Barcelona por causa da chegada do técnico Hansi Flick no time e a ambição de se consolidar na Seleção para disputar a Copa do Mundo.
O atacante brasileiro está no clube espanhol desde 2022. Ele acumula 75 gols e 59 assistências em 177 partidas na equipe, tornando-se um dos pilares do Barça.
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