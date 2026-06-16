Cristiano Ronaldo disputará última Copa do Mundo por Portugal - Filipe Amorim / AFP

Cristiano Ronaldo disputará última Copa do Mundo por PortugalFilipe Amorim / AFP

Publicado 16/06/2026 16:28

contra a República Democrática do Congo, às 14h (de Brasília), em Houston, o craque que disputará a sexta e última edição do torneio deixou um recado para todos os portugueses e pediu para acreditarem na seleção.

Portugal de Cristiano Ronaldo inicia na quarta-feira (17) a caminhada em busca do inédito título da Copa do Mundo . E na véspera do confronto, em Houston, o craque que disputará a sexta e última edição do torneio deixou um recado para todos os portugueses e pediu para acreditarem na seleção.

"Cada vez que vestimos esta camisa, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia. Amanhã começa um novo capítulo. Trabalhamos muito para chegar a este momento e agora é hora de dar tudo pelo nosso país, e por todas as comunidades portuguesas que nos apoiam aqui e em todo o mundo. Acreditem como nós", postou CR7 no Instagram.



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Um dos seis principais candidatos ao título, Portugal aposta num grupo formado por grandes nomes dos principais clubes do mundo. Vitinha, João Neves e Nuno Mendes (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias (Manchester City) são alguns dos nomes que geram esperança aos portugueses, assim como Cristiano Ronaldo.



A seleção portuguesa está no grupo K da Copa do Mundo e também enfrentará Uzbequistão (dia 23) e Colômbia (dia 27).