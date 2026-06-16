Pogba conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa - Divulgação / Fifa

Pogba conquistou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesaDivulgação / Fifa

Publicado 16/06/2026 16:00

Estados Unidos - A proximidade entre o francês Paul Pogba e o Flamengo continua. Após parabenizar o Mais Querido pelo título da Libertadores de 2019, o meia de 33 anos voltou a citar o clube carioca. Em entrevista, o craque do Mônaco, da França, admitiu ser fã do ídolo rubro-negro Zico e confessou já ter sido procurado por times do Brasil.

"Sim, já conversei (com clubes brasileiros), mas nós conversamos porque o Brasil sempre é parte do futebol. Eu sempre amei o Zico. E ele jogava pelo Flamengo. Então, eu já usei camisas do Flamengo, também por conta da Adidas (fornecedora do clube e do jogador). Isso faz com que as pessoas comecem a falar sobre", disse o jogador, à 'TNT Sports'.

"Mas não, esse não era meu plano e continua não sendo. Mas eu amo o futebol brasileiro, amo o Brasil em geral e amo os brasileiros. Eu nunca digo nunca, mas não é meu plano", completou o meia, sobre a possibilidade de se juntar ao futebol brasileiro futuramente.

Paul Pogba foi um dos destaques da seleção francesa na conquista da Copa do Mundo de 2018. Lesionado, o craque não pôde jogar o Mundial seguinte e, em 2023, foi afastado do futebol por 4 anos ao cair no exame antidoping. A pena foi reduzida após recurso e o meia voltou aos gramados em março de 2025. Porém, hoje com 33 anos, ainda não retomou o nível apresentado anteriormente e se aproxima da aposentadoria.