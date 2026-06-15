Rodrigo Caio nos tempos de jogador do FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo
Bap diz que Flamengo abreviou carreira de Rodrigo Caio: 'A gente pedia e ele cedia'
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