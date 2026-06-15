Rodrigo Caio nos tempos de jogador do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Rodrigo Caio nos tempos de jogador do FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/06/2026 13:30

Rio - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, abordou a situação de um dos ídolos da história recente do clube, o ex-zagueiro Rodrigo Caio, que teve sua carreira abreviada e parou de jogar aos 31 anos. O dirigente afirmou que o Rubro-Negro foi responsável pelo fim precoce do defensor.

"Nós abreviamos a carreira do Rodrigo Caio. Ele é um excelente profissional e uma pessoa de bastante honestidade. Em muitas vezes, ele precisava de três ou quatro semanas para recuperar, mas a gente falava que estava precisando dele, ele cedia. Acabava jogando no sacrifício e, com isso, a carreira foi abreviando", disse em entrevista ao "Charla Podcast".

Rodrigo Caio atuou pelo Flamengo de 2019 a 2023, durante a gestão de Rodolfo Landim, antigo aliado e atualmente adversário político de Bap. Naquele período, o zagueiro foi peça fundamental no primeiro ano, nos títulos da Libertadores e do Brasileiro, depois sofreu com lesões.

Em 2024, Rodrigo Caio ainda atuou pelo Grêmio e depois encerrou a carreira. No ano passado fez parte da comissão técnica do Flamengo, ao lado de Filipe Luís, novamente sendo campeão brasileiro e da Libertadores.