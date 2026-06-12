Alex Sandro em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Sandro em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/06/2026 15:46

Rio - O lateral-esquerdo do Flamengo e da seleção brasileira, Alex Sandro, de 35 anos, deverá assinar seu novo contrato com o clube carioca, que irá até o fim de 2027, depois da participação na Copa do Mundo. As informações são do "GE".

Alex Sandro já havia sido assunto de rumores sobre uma possível saída no final desta temporada, quando teria considerado procurar um destino que exigisse menos da sua parte física. O seu contrato se encerrava em dezembro.

Nesta temporada, por conta do desgaste físico e da idade avançada, o jogador passa por certo controle de carga, muitas vezes revezando a posição com Ayrton Lucas, seu reserva imediato. Além disso, sofreu com problemas na coxa, o que fez com que ele desfalcasse o Rubro-Negro em alguns jogos.

Campeão do Brasileiro e da Libertadores com o Rubro-Negro na temporada passada, na maioria das vezes como titular, Alex Sandro vinha sendo convocado repetidas vezes por Carlo Ancelotti. Junto dos companheiros Léo Pereira, Danilo e Lucas Paquetá, o lateral-esquerdo é um dos 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo.