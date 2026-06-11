Rossi em jogo do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
O único cenário em que o atleta poderia sair do Rubro-Negro seria em caso de uma proposta muito vantajosa, junto a uma oportunidade imediata da contratação de um novo nome para a posição, conforme o 'ge'. O reserva Andrew, contratado no início do ano, teve boas atuações, mas ainda não é visto com um substituto nesta ocasião.
O goleiro recebeu uma sondagem do Besiktas, da Turquia, no início do ano. Recentemente, o River Plate demonstrou interesse no jogador, mas ainda não há nada concreto.
Apesar do mau momento de Rossi no gol rubro-negro, o técnico Leonardo Jardim garante confiar na sua recuperação. "É um jogador que teve protagonismo ano passado, mantém a confiança, continua com o mesmo treinador de goleiros. Queremos que ele se recupere o mais rápido porque queremos o goleiro no seu melhor", disse, em coletiva de imprensa recente.
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