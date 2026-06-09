Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/06/2026 12:04

Rossi, de 30 anos, tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2027. Ele chegou ao Mais Querido em junho de 2023 e desde então, fez parte das conquistas da Libertadores 2025, Campeonato Brasileiro 2025, Supercopa Rei 2025 e Copa do Brasil 2024, além de três Campeonatos Cariocas.

No entanto, apesar das conquistas, o goleiro não atravessa um bom momento no Flamengo. Ele acumulou falhas em jogos importantes antes da pausa para a Copa do Mundo e passou a ser contestado por parte da torcida.

O técnico do Rubro-Negro, Leonardo Jardim, já rasgou elogios ao atleta, mesmo após os erros. "É um jogador que teve protagonismo ano passado, mantém a confiança, continua com o mesmo treinador de goleiros. Queremos que ele se recupere o mais rápido porque queremos o goleiro no seu melhor."