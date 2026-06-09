Mano Menezes deixou o futebol brasileiro para treinar a seleção do PeruReprodução/Instagram
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Jogador, de 26 anos, também estava na mira do Palmeiras
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