Mano Menezes deixou o futebol brasileiro para treinar a seleção do Peru - Reprodução/Instagram

Mano Menezes deixou o futebol brasileiro para treinar a seleção do PeruReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 12:39

conta com uma opinião forte sobre as chances de outros clubes.

Mano Menezes é o atual técnico da seleção do Peru e trabalhou recentemente em Fluminense , Corinthians, Grêmio e Internacional. Nesses quatro anos, viu o domínio de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão e

"O torcedor brasileiro ainda tem a ilusão de que todos podem ser campeões, o que já não é verdade. Flamengo e Palmeiras fizeram a lição de casa. Hoje, qualquer treinador de alto nível, do Brasil ou de fora, vai chegar no Flamengo ou no Palmeiras e vai ser campeão", avaliou em entrevista ao site 'Uol'.



Para Mano, o abismo financeiro chegou a um ponto em que é difícil de diminuir. Ainda assim, vê outro clube que teria condições de se juntar a Flamengo e Palmeiras, mas que vai se afastando cada vez mais diante do caos financeiro e administrativo.



"Se o Corinthians fizesse isso, não seria também uma potência? Mas não faz e a coisa vai se arrastando", avaliou.



Desde 2022, o Palmeiras tem dois títulos e o Flamengo um do Brasileirão. O único ano em que um deles não foi campeão é 2024, quando o Botafogo também contou com forte poderio financeiro, só que agora vive grave crise.