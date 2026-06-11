Lucas Ronier em campo pelo Coritiba - Divulgação / Coritiba

Lucas Ronier em campo pelo CoritibaDivulgação / Coritiba

Publicado 11/06/2026 19:20

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Flamengo avalia opções. De acordo com informações do jornalista Rogério Scarione, da Rádio Joven Pan, o clube carioca deseja a contratação de Lucas Ronier, de 21 anos, que defende o Coritiba.

O atacante é um dos principais destaques do Coritiba na temporada e o clube carioca poderá oferecer algo em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) pelo jovem.

Caso seja contratado pelo Flamengo, Lucas Ronier não poderá defender o Rubro-Negro no Brasileiro desde ano, porque o atacante entrou em campo pelo Coritiba em 15 partidas da competição.

Lucas Ronier se profissionalizou em 2022, e se tornou peça importante no Coritiba a partir de 2024. Na atual temporada, ele entrou em campo em 23 partidas, anotou três gols e deu quatro assistências.