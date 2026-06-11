Arrascaeta é ídolo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta é ídolo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/06/2026 19:19

Rio – Um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta será homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) com a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo estado. A concessão da homenagem foi aprovada em discussão única nesta quinta-feira (11).

Nascido em Nuevo Berlín, no Uruguai, Arrascaeta iniciou sua trajetória no futebol ainda na infância. Após se destacar em equipes locais, passou pelas categorias de base do Defensor Sporting, onde começou sua carreira profissional. No Brasil, atuou pelo Cruzeiro antes de chegar ao Flamengo em 2019.

Foi no clube carioca, porém, que o meia consolidou seu nome entre os grandes jogadores da história rubro-negra. Desde sua chegada, Arrascaeta conquistou três títulos da Copa Libertadores da América (2019, 2022 e 2025), três Campeonatos Brasileiros (2019, 2020 e 2025), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Guilherme Delaroli, vice-presidente da Alerj, por meio de um projeto de resolução que agora segue para promulgação e publicação no Diário Oficial do Legislativo.

A Medalha Tiradentes é concedida a personalidades que prestam relevantes serviços à sociedade fluminense em diferentes áreas de atuação.