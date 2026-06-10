Léo Pereira em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo
Empresário detalha propostas e explica condição para zagueiro deixar o Flamengo
Jogador, de 30 anos, defende o clube carioca desde 2020
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