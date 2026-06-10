Léo Pereira em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Pereira em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/06/2026 18:50 | Atualizado 10/06/2026 21:06

Rio - Convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Léo Pereira, de 30 anos, é um dos jogadores mais antigos do elenco do Flamengo. O defensor já recebeu propostas para deixar o clube carioca, que defende desde 2020, porém, o seu empresário Ricardo Scheidt deixou claro qual o perfil o faria mudar de ares.

"Ele sempre deixou bem claro que para ele sair do Flamengo e sofrer, para ir para um clube e ficar lá embaixo, brigar para não cair, não disputar título, para ganhar um pouco mais, não faz sentido. Então, ele sempre foi bem taxativo comigo: “não adianta trazer um clube pequeno da Europa, só para dizer que eu fui para Europa, que eu não vou, eu prefiro ficar aqui, conquistar títulos e fazer minha história no Flamengo", disse em entrevista à "ESPN".

O agente contou que o defensor já recebeu propostas de equipes do futebol inglês e também do futebol espanhol. Uma proposta seduziu Léo Pereira, mas o ex-treinador Jorge Sampaoli, em 2023, não autorizou a saída do defensor.

"(Tiveram propostas) o Nottingham Forest (ING), o West Ham (ING), Besiktas (TUR), Cruz Azul (MEX) e Monterrey (MEX), o Al Nassr (SAU) fez uma oferta na época do Sampaoli, que falou que não abria mão do Léo, e o Flamengo não podia contratar, porque já tinha fechado a janela no Brasil, eles chegaram no valor que o Flamengo aceitaria, mas o Flamengo falou que ele só poderia sair em janeiro, e aí eles contrataram o Laporte. Foi uma proposta com números exorbitantes, que realmente mudava a vida de qualquer pessoa e acabou que não evoluiu. Sevilla (ESP), Valencia (ESP) e Porto (POR) também tentaram na última ou penúltima janela, consultaram, mas o Flamengo nunca definiu um número para vender", concluiu.