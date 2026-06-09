Léo Ortiz em atividade do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Ortiz em atividade do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/06/2026 14:40

Rio - O Flamengo está de férias, mas o Ninho do Urubu teve visitantes nesta terça-feira (9). O zagueiro Léo Ortiz, de 30 anos, e o meia Saúl Ñíguez, de 31 anos, compareceram ao CT para aprimorar à forma física e também realizar trabalhos específicos. O Rubro-Negro se reapresenta no próximo dia 19. As informações são do "GE".

O zagueiro se recupera de uma lesão muscular de grau 1 na coxa direita. Ele se lesionou na última partida do Flamengo contra o Coritiba, no último dia 30. Léo Ortiz sentiu dores na região logo aos 15 minutos do primeiro tempo.

Saúl Ñíguez voltou a jogar há um mês depois de passar por uma operação no Tendão de Aquiles do calcanhar esquerdo em janeiro. O espanhol ainda tenta recuperar a melhor forma física e buscar um espaço na equipe de Leonardo Jardim.

No dia próximo dia 28, a delegação do Flamengo vai embarcar para Portugal, onde fará uma intertemporada e realizará três amistosos, um deles contra o Benfica. A volta ao Brasil está prevista para 12 de julho.