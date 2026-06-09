Almada em treino do Atlético de MadridDivulgação/ Atletico de Madrid
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Atualmente, o argentino defende o Atlético de Madrid
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