Almada em treino do Atlético de Madrid - Divulgação/ Atletico de Madrid

Almada em treino do Atlético de MadridDivulgação/ Atletico de Madrid

Publicado 09/06/2026 21:41 | Atualizado 09/06/2026 21:47

Rio - O Flamengo fez uma consulta por Thiago Almada, que está no Atlético de Madrid. O argentino foi campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024 pelo Botafogo, mas não tem interesse em retornar neste momento ao futebol brasileiro, segundo o 'ge'. A prioridade é seguir na Europa.

Depois da passagem pelo Botafogo, Almada reforçou o Lyon por empréstimo no início de 2025. Em julho daquele mesmo ano, o argentino se juntou ao Atlético de Madrid, que acertou a compra de direitos econômicos do atleta. Pelos Colchoneros, ele soma 40 partidas, quatro gols e duas assistências.

Thiago Almada fez parte do elenco que foi campeão do mundo em 2022 e estará com a Argentina nesta Copa. O jogador também está na mira do River Plate

O Rubro-Negro está no mercado da bola em busca de um novo meia-atacante que possa substituir Arrascaeta . O próprio Leonardo Jardim confirmou a busca por esse novo jogador entre os pedidos que fez para a diretoria reforçar o elenco.

Atualmente, Carrascal e Lucas Paquetá são as duas opções quando o uruguaio não está em campo. No entanto, o técnico gostaria de ter alguém com um pouco das características do camisa 10.