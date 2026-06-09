Cristian Araújo em jogo do Flamengo na base - Divulgação / Flamengo

Cristian Araújo em jogo do Flamengo na baseDivulgação / Flamengo

Publicado 09/06/2026 17:20

Rio - O empate em 2 a 2 com o Boavista no domingo (7), pela Copa Rio sub-16, marcou a estreia oficial de Cristian Araújo com a camisa do Flamengo . A joia chegou recentemente ao Rubro-Negro e tem multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 298,6 milhões na cotação atual) para clubes do exterior.

"Foi muito especial estrear pelo Flamengo. O empate não foi o resultado que queríamos, mas fico feliz de estar à disposição da equipe e poder começar a construir esta nova etapa junto com o elenco", afirmou o jogador de 16 anos.

Após chegar ao clube, ele sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa e iniciou tratamento. Recuperado, o meio-campista pôde atuar diante do Boavista.

"Estou muito confiante nesta volta. Trabalhei muito para chegar aqui e agora quero dar o meu melhor para conquistar meu espaço no Flamengo", destacou Cristian.

Cristian Araújo ao lado de Alfredo Almeida, diretor de futebol de base do Flamengo Divulgação/ Flamengo

O jogador foi um dos destaques da última Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Mirassol. Cristian era o camisa 10 da equipe.

Monitorado por outros clubes e também pelo Grupo City, o meia se transferiu para o Flamengo. O Rubro-Negro anunciou a contratação de Cristian Araújo no dia 21 de maio e informou que ele assinou até 2028.