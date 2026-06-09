Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista - Reprodução/ Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo BaptistaReprodução/ Flamengo

Publicado 09/06/2026 18:20

Rio - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, negou que o desejo de se tornar o "Real Madrid das Américas" seja uma atitude soberba. O mandatário exaltou o trabalho que o clube espanhol construiu nos últimos anos, acumulando títulos da Liga dos Campeões, e o citou como modelo.

"A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Não é soberba, isso é um elogio implícito ao que o Real conseguiu construir. Eles vivem uma realidade comercial e financeira diferente, mas o Flamengo está dando seus passos no Brasil, na região em que estamos inseridos", disse em entrevista ao portal "UOL".

Bap afirmou que mirar algo é importante para reforçar a ambição do clube. Apesar disso, o presidente disse que a meta poderá não ser cumprida.

"E as coisas mudam no mundo. Quem sabe daqui a 10 anos onde nós estaremos? Sonhar grande e pequeno custa a mesma coisa, vamos mirar na lua porque, se errarmos, estaremos nas estrelas (risos)", afirmou.

Esse termo já gerou incômodo na presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A mandatária criticou o presidente do Flamengo por esse tipo de comparação.

"Quando interessa, temos que seguir a Premier League. Quando não interessa, como direitos de transmissão, aí não pode ser que nem a Premier League, porque o Flamengo é a mistura do Real Madrid, Barcelona e City. Todos juntos é o Flamengo. É um absurdo essa perseguição (ao gramado sintético), e sem comprovação científica nenhuma", disse Leila em maio deste ano à TV Palmeiras.