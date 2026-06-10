Luiz Araújo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Luiz Araújo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/06/2026 12:40

Rio - Com futuro indefinido no Flamengo, o atacante Luiz Araújo, de 29 anos, entrou na mira do Al Sadd, do Catar. De acordo com informações do jornalista Rudy Galleti, a equipe deseja oferecer um contrato de três anos para o atacante rubro-negro.

Em fevereiro, o Rubro-Negro recusou uma proposta do Atlético-MG pelo atacante. Na época, o Alvinegro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para tentar contratá-lo e o Flamengo não aceitou. O Galo também continua no páreo.

Comprado ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões, à época), Luiz Araújo chegou ao Flamengo em meados de 2023. Ele foi peça importante em títulos como Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa Rei (2025), Copa do Brasil (2024) e Campeonato Carioca (2024, 2025 e 2026).

O atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2027. Na atual temporada, Luiz Araújo entrou em campo em 22 partidas, anotou três gols e deu duas assistências.