Em vídeo, Arrascaeta é flagrado mancando - Reprodução / X

Em vídeo, Arrascaeta é flagrado mancandoReprodução / X

Publicado 11/06/2026 13:52 | Atualizado 11/06/2026 13:58

Estados Unidos - Em meio ao tratamento da lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, Arrascaeta foi flagrado mancando com a seleção uruguaia e voltou a preocupar os flamenguistas. Ao desembarcar de ônibus, junto com a delegação — já no México, onde o Uruguai ficará instalado durante a Copa do Mundo —, o meia-atacante demonstrou dificuldade para caminhar.

O jogador já havia se apresentado ao Uruguai com o tratamento de uma lesão na clavícula em curso, esta sofrida em jogo do Flamengo. Nas primeiras semanas em que esteve com a seleção, o camisa 10 rubro-negro sofreu nova contusão, agora na panturrilha, que quase o fez ser cortado. Porém, foi mantido na lista e seguirá como opção para o torneio

No último domingo (7), o Flamengo publicou uma nota oficial na qual criticou a seleção uruguaia pelo não cumprimento do programa de recuperação sugerido para Arrascaeta. No comunicado, o Rubro-Negro apontou a atitude como "irresponsável" e colocou a postura da federação como um "risco à saúde do jogador".

Ainda em recuperação, Arrascaeta é desfalque confirmado para a estreia do Uruguai na Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita. O craque ainda não tem data para retornar aos gramados e mantém o Flamengo em alerta, de olho na segunda metade da temporada.

Veja o vídeo de Arrascaeta mancando