Bruno Henrique no jogo entre Flamengo e Vitória no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo
Justiça nega recurso, e Bruno Henrique, do Flamengo, segue réu por estelionato
Defesa do atacante alega que acusação não seria válida
Flamengo tem interesse na contratação de atacante de clube da Série A
Jogador, de 21 anos, se profissionalizou em 2022
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Jogador, de 30 anos, defende o clube carioca desde 2020
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