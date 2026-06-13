Ryan Roberto conduz a bola em jogo do Flamengo contra o Bangu, no último mês de janeiro, pelo Estadual - Gilvan de Souza / Flamengo

Ryan Roberto conduz a bola em jogo do Flamengo contra o Bangu, no último mês de janeiro, pelo EstadualGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/06/2026 13:16

Rio — O Flamengo acertou a venda do atacante Ryan Roberto, de 18 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Rubro-Negro receberá 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), com direito a 10% de uma futura venda do jovem atleta. A informação é do jornalista Venê Casagrande.



O jogador tinha contrato com o clube carioca até março de 2027, e através dos seus representantes, informou que não renovaria o vínculo. O Flamengo, então, decidiu negociá-lo para não perdê-lo de graça.

O estafe de Ryan Roberto entendeu, ao longo dos últimos meses, que o jovem não estava inserido no contexto dos profissionais, e portanto, optou por aceitar a proposta dos ucranianos.



Natural de São Paulo, Ryan Roberto chegou ao Flamengo em 2023 depois de atuar três anos na base do Athletico-PR.