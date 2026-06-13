Rio — O Flamengo acertou a venda do atacante Ryan Roberto, de 18 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Rubro-Negro receberá 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), com direito a 10% de uma futura venda do jovem atleta. A informação é do jornalista Venê Casagrande.
O jogador tinha contrato com o clube carioca até março de 2027, e através dos seus representantes, informou que não renovaria o vínculo. O Flamengo, então, decidiu negociá-lo para não perdê-lo de graça.
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