Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 14/06/2026 20:37

"Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras, o meu mandato vai até dezembro de 2027 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027", disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao site 'ge'.

"Só para deixar bem claro: se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação", completou.

O que disse Bap?

O presidente do Rubro-Negro mostrou que está de olho na possibilidade de Marcos Lamacchia se tornar acionista da SAF do Vasco. Em entrevista ao 'Charla Podcast', Bap contou que irá na Justiça se isso acontecer. O empresário é enteado de Leila.

"O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e quer casar com outra. Pelo código civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas, é contra a lei", destacou Bap.

"Não é o Bap, não é o Flamengo malvadão, é a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos na Justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, é importante estar em uma situação melhor. Não é legal", concluiu.