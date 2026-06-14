Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo BaptistaGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, revelou que está de olho na possibilidade de Marcos Lamacchia se tornar acionista da SAF do Vasco. O mandatário contou que irá na Justiça, caso isso aconteça. O empresário é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.
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"O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e quer casar com outra. Pelo código civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas, é contra a lei", disse em entrevista ao "Charla Podcast".
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Bap afirmou que deseja ver o Vasco, principal rival do Flamengo, em um momento melhor, mas afirmou que a lei não autoriza essa associação com o empresário.
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"Não é o Bap, não é o Flamengo malvadão, é a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos na Justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca ter um Vasco forte é excpecional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, é importante estar em uma situação melhor. Não é legal", concluiu.