Cucurella estava no Chelsea desde agosto de 2022 - Glyn Kirk / AFP

Cucurella estava no Chelsea desde agosto de 2022Glyn Kirk / AFP

Publicado 14/06/2026 15:34 | Atualizado 14/06/2026 15:48

Espanha - O Real Madrid está próximo de anunciar uma contratação de peso para a temporada 2026/27. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube merengue chegou a um acordo com o Chelsea pela contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella.



Para concretizar a negociação, os espanhóis desembolsarão 50 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões). A investida atende a um pedido do técnico José Mourinho, recém contratado.



Cucurella despertava interesse de outros gigantes do futebol espanhol, como Barcelona e Atlético de Madrid. Nos bastidores, porém, o Real Madrid avançou rapidamente nas tratativas e encaminhou o acordo antes dos concorrentes.



Atualmente, o defensor está concentrado com a seleção da Espanha para a disputa da Copa do Mundo. A equipe estreia no torneio nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), diante de Cabo Verde. Ele se apresentará ao novo clube assim que o torneio terminar.