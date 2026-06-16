José Boto é dirigente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, considerou como positivas as atuações de Lucas Paquetá e Danilo na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos nos último sábado (13). Na opinião do português, o meia foi discreto e o veterano ajudou na melhora do Brasil no segundo tempo.
LEIA MAIS: Lorran volta ao Flamengo e pode ser emprestado novamente
"Acho que Paquetá, assim como quase toda a seleção brasileira, teve uma atuação um pouco abaixo do esperado. Danilo entrou bem na partida, pois conseguiu conter o lado esquerdo do Marrocos, que era muito perigoso, e impediu o ataque por aquele lado. Essas são duas atuações que, embora não tenham sido excepcionais, acabaram sendo positivas", disse em entrevista ao jornal "AS".
LEIA MAIS: Bap diz que Flamengo abreviou carreira de Rodrigo Caio
O dirigente afirmou que apesar do tropeço, a seleção brasileira sempre será vista como potencial favorita ao título da Copa do Mundo e elogiou Carlo Ancelotti.
LEIA MAIS: Leila Pereira ameaça processar presidente do Flamengo; entenda
"Acho que o Brasil, claro, é sempre um candidato devido ao seu prestígio. Eles têm excelentes jogadores e um técnico que é realmente muito experiente, embora eu acredite que esta seja a primeira vez que ele comanda uma seleção nacional", concluiu.