Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre - Divulgação / Pisa Sporting Club

Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre Divulgação / Pisa Sporting Club

Publicado 16/06/2026 11:40





Por enquanto, a tendência é que o Rubro-Negro busque um novo empréstimo para o meia de 19 anos, conforme o 'ge'. Ainda não está confirmado se ele se reapresentará com o resto do elenco na próxima sexta-feira (19), quando os jogadores que não foram à Copa do Mundo retomam as atividades no Ninho do Urubu. O contrato do jovem é válido até o fim de 2029.



LEIA MAIS: Bap diz que Flamengo abreviou carreira de Rodrigo Caio: 'A gente pedia e ele cedia' Rio — O meia Lorran, atualmente emprestado ao time italiano Pisa, está perto de retornar para o Flamengo, mas vive uma indefinição sobre seu futuro. O jogador teve uma passagem apagada na Europa e há dúvidas se ele será utilizado pela comissão técnica de Leonardo Jardim.Por enquanto, a tendência é que o Rubro-Negro busque um novo empréstimo para o meia de 19 anos, conforme o 'ge'. Ainda não está confirmado se ele se reapresentará com o resto do elenco na próxima sexta-feira (19), quando os jogadores que não foram à Copa do Mundo retomam as atividades no Ninho do Urubu. O contrato do jovem é válido até o fim de 2029.

Lorran fez 10 jogos pelo Pisa, sendo apenas um como titular. Ele marcou um gol pela equipe logo na sua estreia, em 22 de setembro de 2025, e desde então, não balançou mais as redes. O time terminou o Campeonato Italiano na última posição.



A negociação entre Flamengo e o clube europeu era de empréstimo com obrigação de compra, em caso de metas atingidas, caso o jogador participasse de metade dos jogos na temporada e o time não caísse, objetivos que não foram alcançados.



O Rubro-Negro recebeu 500 mil euros pelo empréstimo (R$ 3,1 milhões, na cotação da época). A obrigação de compra era de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), e o Flamengo ficaria com 50% dos direitos econômicos.