Lorran pode reforçar elenco de Leonardo Jardim no segundo semestre Divulgação / Pisa Sporting Club
Por enquanto, a tendência é que o Rubro-Negro busque um novo empréstimo para o meia de 19 anos, conforme o 'ge'. Ainda não está confirmado se ele se reapresentará com o resto do elenco na próxima sexta-feira (19), quando os jogadores que não foram à Copa do Mundo retomam as atividades no Ninho do Urubu. O contrato do jovem é válido até o fim de 2029.
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A negociação entre Flamengo e o clube europeu era de empréstimo com obrigação de compra, em caso de metas atingidas, caso o jogador participasse de metade dos jogos na temporada e o time não caísse, objetivos que não foram alcançados.
O Rubro-Negro recebeu 500 mil euros pelo empréstimo (R$ 3,1 milhões, na cotação da época). A obrigação de compra era de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), e o Flamengo ficaria com 50% dos direitos econômicos.
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